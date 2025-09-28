Report allenamento – domenica 28 settembre

RIGUTINO – Ripresa degli allenamenti questa mattina per l’Arezzo, all’indomani della vittoria casalinga contro il Carpi. La squadra si è ritrovata al centro sportivo per una seduta suddivisa in due gruppi, in base al minutaggio accumulato nella gara di ieri.

Lavoro defaticante per i calciatori impiegati nella sfida di ieri, con esercizi mirati al recupero fisico e muscolare.

Seduta ad alta intensità, invece, per il resto del gruppo: il programma ha previsto un circuito di muscolazione specifico per gli arti inferiori, seguito da un’esercitazione tecnica e da una serie di partite a pressione, utili a mantenere ritmo e concentrazione. Domani, lunedì 29, la squadra si ritroverà a Rigutino nel pomeriggio alle ore 16 per una nuova sessione che comprenderà anche un test in famiglia contro la Primavera di mister Bricca.