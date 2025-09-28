Domenica di lavoro, la Pianese ha già ripreso le sedute. Venerdì arriva il Livorno

Il programma delle zebrette in vista della sfida casalinga di venerdì in notturna contro la formazione labronica

Nemmeno il tempo di godersi il prestigioso successo conquistato meritatamente in quel di Perugia che la Pianese si è subito rimessa a lavorare a testa bassa in vista del prossimo impegno di campionato. Le zebrette, infatti, sono attese da un’altra sfida impegnativa venerdì 3 ottobre, quando sull’Amiata arriverà il Livorno (stadio Comunale di Piancastagnaio, ore 20:30), nel match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. Questa mattina, agli ordini di mister Alessandro Birindelli e del suo staff, la squadra si è ritrovata per recuperare dalle fatiche dei tre turni ravvicinati e per cominciare a preparare il prossimo incontro.

Anche domani il gruppo bianconero sarà impegnato al mattino, alternando palestra e lavoro sul campo, sedute pomeridiane sono invece programmate per le giornate di martedì e mercoledì. Il pomeriggio di giovedì è fissata infine la consueta rifinitura pre-partita.

