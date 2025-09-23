Serie C Sky wifi, sesta giornata Pianese-Arezzo 2-4

PIANESE-AREZZO 2-4

Pianese (3-5-2): Filippis; Ercolani, Goretti, Masetti; Coccia, Simeoni (67’Proietto), Bertini M. (79’Balde), Tirelli (79’Martey), Chesti; Peli (62’Sussi), Bellini (62’Ongaro). A disposizione: Bertini T., Zambuto, Puletto, Chiavarino, Spinosa, Jasharovsky, Nicastro, Xhani. All.Birindelli.

Arezzo (4-3-3): Trombini; De Col, Arena (55’Gilli), Chiosa, Righetti; Meli (55’Ravasio), Guccione, Chierico; Pattarello, Cianci (92’Eklu), Djamanca (55’Tavernelli). A disposizione: Galli, Venturi, Tito, Renzi, Gigli, Perrotta, Dell’Aquila, Iaccarino. All. Bucchi.

RETI: 4’Chesti (P), 11’Bellini (P), 59’rig.Pattarello (A), 75’Tavernelli (A), 89’Pattarello, 96’Chierico

Arbitro: Leone di Barletta

NOTE: Spettatori 1131 (492 da Arezzo). Ammoniti Simeoni (P), Bellini (P), Pattarello (A). Espulso Ercolani per doppia ammonizione

PIANCASTAGNAIO – Come ad Alessandria, l’Arezzo vince in rimonta e lo fa con un 4-2 spettacolare, maturato al termine di una gara intensa e ricca di emozioni. Un successo prezioso, conquistato con carattere e qualità, che conferma la forza del gruppo amaranto. La partita si mette subito in salita: dopo appena 4 minuti, Chesti fulmina Venturi con una staffilata precisa che vale l’1-0. Nemmeno il tempo di riordinare le idee che Bellini approfitta di una disattenzione difensiva e firma il raddoppio. Un uno-due micidiale che sembra indirizzare la gara. Ma nella ripresa l’Arezzo cambia volto. Pattarello accorcia le distanze dal dischetto, spiazzando Filippis con freddezza. Poi è Tavernelli, con una conclusione chirurgica, a riportare il punteggio in parità. Bucchi sceglie un assetto offensivo e i suoi spingono con decisione: Righetti dalla sinistra serve un pallone perfetto per Ravasio, che di testa colpisce il palo. La svolta arriva al 70’, quando la Pianese resta in dieci per l’espulsione di Ercolani (doppia ammonizione). Nel finale concitato, è ancora Pattarello a prendersi la scena: il numero 10 inventa una prodezza dal limite dell’area per una firma d’autore. Nel finale c’è gloria anche per Chierico su invito di Righetti. Tre punti d’oro per l’Arezzo, che conferma la sua crescita e la capacità di reagire anche nei momenti più difficili.