La Pianese combatte alla pari per 90’ ma alla fine passa l’Arezzo: termina 2-4 al Comunale

A decidere il match il calcio di rigore di Pattarello, la rete di Tavernelli e di nuovo Pattarello

PIANESE (3-5-2): Filippis; Ercolani, Gorelli, Masetti; Coccia, Bertini M. (35’ st Balde), Simeoni (22’ st Proietto), Tirelli (35’ st Martey), Chesti; Peli (18’ st Sussi), Bellini (18’ st Ongaro). A disposizione: Bertini T., Zambuto, Puletto, Chiavarino, Spinosa, Jasharovski, Nicastro, Xhani. Allenatore: Birindelli

AREZZO (4-3-3): Trombini; De Col, Arena (11’ st Gilli), Chiosa, Righetti; Meli (11’ st Ravasio), Guccione, Chierico; Pattarello, Cianci (48’ st Shaka Mawuli), Varela (11’ st Tavernelli). A disposizione: Galli, Venturi, Tito, Renzi, Gigli, Perrotta, Dell’Aquila, Iaccarino. Allenatore: Bucchi

ARBITRO: Domenico Leone di Barletta (Nirintsalama – Rastelli; IV ufficiale: Gerardo Simone Caruso di Viterbo; FVS: Giacomo Bianchi di Pistoia)

MARCATORI: 4’ pt Chesti (P), 12’ pt Bellini (P), 15’ st rig. Pattarello (A), 30’ st Tavernelli (A), 45’ st Pattarello (A), 50’ st Chierico (A)

AMMONITI: Simeoni, Bellini, Chesti, Pattarello

ESPULSO: Ercolani

NOTE: Spettatori 894 + 237 abbonati. Totale: 1.131. Incasso 11.215 + 1.918 quota abbonati. Totale: € 13.134. Recupero: 1’, 8’. Angoli: 5-8.

Una prestazione solida e ordinata non è bastata alla Pianese per conquistare la prima vittoria stagionale tra le mura amiche. Dopo un primo tempo pressoché perfetto, i ragazzi di Birindelli sono stati costretti a difendersi dalla furia aretina, che è riuscita a riaprire la gara solo grazie a un calcio di rigore concesso poco prima del quarto d’ora della ripresa. Nonostante tutto, gli amiatini non hanno mollato, ma due grandi gol — il primo di Tavernelli e il secondo del solito Pattarello — hanno regalato il successo agli ospiti. Nel finale è arrivata anche la rete di Chierico, che ha chiuso definitivamente i conti. Ora per la Pianese ci sarà poco tempo per metabolizzare il risultato: sabato si torna già in campo a Perugia per la sfida contro il Grifone. Calcio d’inizio alle 17.30 al Renato Curi.

Dopo appena 20 secondi arriva il primo tiro in porta della partita: Pattarello calcia al volo e impegna Filippis, bravo a deviare in corner con un tuffo. La risposta della Pianese non si fa attendere: al 4’ Marco Bertini strappa e serve sulla corsia di destra Coccia, che rientra sul mancino e conclude sul primo palo, trovando però la pronta risposta di Trombini che devia in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner la sfera finisce a Chesti che, dal limite dell’area, lascia partire un missile imprendibile per il portiere ospite. Pianese in vantaggio 1-0. L’Arezzo prova a reagire, ma al 12’ arriva il raddoppio amiatino: un retropassaggio avventato di De Col favorisce Bellini, che si avventa sul pallone, salta con freddezza l’estremo difensore granata e deposita in rete la sua seconda marcatura stagionale. Zebrette avanti 2-0. I granata spingono alla ricerca del gol che riapra la partita: al 21’ Filippis è fenomenale nell’uscita bassa che anticipa Varela, lanciato a rete. Al 25’ è ancora l’attaccante a provarci da fuori area, ma il suo tiro a giro viene deviato da Bertini in calcio d’angolo. La Pianese non rinuncia alle ripartenze e al 39’ Peli accarezza un bel pallone per Bertini, che serve sulla corsa Coccia. L’esterno arriva come un treno, entra in area e calcia col destro, ma la conclusione sfiora il palo. Il forcing ospite continua, ma la formazione di Piancastagnaio si difende con ordine. Si va così al riposo con la Pianese avanti 2-0.

Al rientro dagli spogliatoi le squadre si studiano per qualche minuto. Al 10’ della ripresa Peli e Tirelli dialogano bene sull’out di sinistra ed è proprio quest’ultimo a impegnare Trombini sul primo palo: il portiere risponde deviando in angolo. Al 57’ arriva l’episodio che cambia la partita: il signor Leone ravvisa una trattenuta tra Ercolani e Cianci e assegna il calcio di rigore in favore degli ospiti. Dal dischetto Pattarello è freddo e trasforma, dimezzando lo svantaggio. L’Arezzo continua a spingere e ci prova con Guccione, ma il suo tiro termina alto. Il pareggio arriva alla mezz’ora: Tavernelli colpisce di mancino e riesce ad angolare quanto basta la conclusione per superare Filippis, che stava rientrando dopo un’uscita su un traversone alto. L’Arezzo insiste e al 35’ colpisce un palo con Ravasio, bravo a deviare di testa il cross di Righetti. Nel finale la gara si accende: l’arbitro Leone espelle Ercolani al termine di un’azione convulsa nell’area di rigore della Pianese. Al 90’ arriva il sorpasso ospite con un capolavoro di Pattarello, che da fuori area disegna una parabola imparabile per Filippis: 2-3 al Comunale. La Pianese tenta una reazione ma, sbilanciandosi in avanti, concede spazio a Chierico che firma il definitivo 2-4 e chiude il match.

