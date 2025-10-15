PREVENDITA PER LA DECIMA GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE C, RAVENNA-AREZZO

Attiva da oggi, mercoledì 15 ottobre, dalle ore 12:00, la prevendita per Ravenna-Arezzo, gara valevole per la decima giornata di Campionato Serie C Sky Wifi in programma allo Stadio “Bruno Benelli” di Ravenna, domenica 19 Ottobre 2025, con inizio alle ore 14:30.

La Società Sportiva Arezzo comunica che la vendita dei tagliandi del settore ospite per la partita Ravenna-Arezzo sarà riservata solo ai possessori della tessera del tifoso “Cuore Amaranto” (incedibilità del titolo), come da determina n. 41/2025 dell’Osservatorio sulle Manifestazioni sportive.

Si comunica che il Settore Ospiti dello stadio “Bruno Benelli” ha una capienza complessiva di 627 posti.

È possibile acquistare i tagliandi online sul circuito VivaTicket (www.vivaticket.it) e presso i punti vendita autorizzati:

– Tabaccheria Veri, Loc. Bagnoro;

– Punto Snai Vincendo, Via Cupa 34-36, Castiglion Fiorentino;

– Il Barrino, Piazza dei Carabinieri 1, Castiglion Fibocchi.

Il costo dei tagliandi è di:

INTERO 10,00€ + diritto di prevendita

RIDOTTO DONNA O OVER 65 8,00€ + diritto di prevendita

RIDOTTO YOUNG 14-23 ANNI (dai 14 anni compiuti ai 23 anni) 5,00€ + diritto di prevendita

RIDOTTO UNDER 14 (accompagnato da adulto) 2,00€ + diritto diritto di prevendita

La vendita terminerà alle ore 19:00 di sabato 18 ottobre.

Si ricorda che la biglietteria sarà chiusa il giorno della gara e si raccomanda l’acquisto dei tagliandi in prevendita nei punti vendita VivaTicket di Arezzo oppure online sul sito www.VivaTicket.it

Si ricorda che l’accesso all’impianto sportivo “Bruno Benelli” sarà garantito solamente mostrando il documento d’identità.

COME RAGGIUNGERE LO STADIO BENELLI DALL’AUTOSTRADA E DOVE PARCHEGGIARE:

Prendere l’uscita per SS16 Adriatica/SS16 verso Ravenna.

Continuare su SS16 Adriatica/SS16.

All’altezza del Kilometro 153, alla rotonda, prendere via Ravegnana (la 3^ uscita – Stadio).

Arrivati alla rotonda Irlanda prendere Via Berlinguer (3^ uscita) e girare dopo pochi metri alla prima traversa a destra in Via Punta Stilo.

In questa area sarà possibile parcheggiare i mezzi.

Qualora questa area non fosse sufficiente per tutti i mezzi, l’altro parcheggio indicato è in Via Bassa–> Indicazioni: Arrivati alla rotonda Irlanda prendere via Bassa (4^ uscita) e girare dopo pochi metri alla prima traversa a destra (presente il cartello ” curva ospiti P”).