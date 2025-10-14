Applausi e tante firme per Nzola e Bonfanti

Un

Meet&Greet

affollato

e

pieno

di

entusiasmo

quello

andato

in

scena

ieri

al

Pisa

Store

Ufficiale

di

via

Oberdan

(Borgo

Largo);

protagonisti

assoluti

M’bala

Nzola

e

Giovanni

Bonfanti.

I

due

nerazzurri,

accompagnati

per

l’occasione

dai

ragazzi

della

Primavera

Maros

Novak,

Nicola

Tuon,

Daniel

Battistella

e

Lorenzo

Tosi

(nella

foto

insieme

a

loro)

hanno

salutato

i

tantissimi

tifosi

che

hanno

riempito

di

passione

lo

Store

Ufficiale

con

le

consuete

richieste

di

autografi,

fotografie

e

videomessaggi.

Un’occasione

speciale

per

vedere

da

vicino

due

dei

protagonisti

della

rosa

guidata

da

Alberto

Gilardino

e

per

scoprire

le

tante

novità

del

Pisa

Store,

in

attesa

delle

sorprese

in

arrivo…