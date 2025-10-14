Applausi e tante firme per Nzola e Bonfanti

Un
Meet&Greet
affollato
e
pieno
di
entusiasmo
quello
andato
in
scena
ieri
al
Pisa
Store
Ufficiale
di
via
Oberdan
(Borgo
Largo);
protagonisti
assoluti
M’bala
Nzola
e
Giovanni
Bonfanti.
I
due
nerazzurri,
accompagnati
per
l’occasione
dai
ragazzi
della
Primavera
Maros
Novak,
Nicola
Tuon,
Daniel
Battistella
e
Lorenzo
Tosi
(nella
foto
insieme
a
loro)
hanno
salutato
i
tantissimi
tifosi
che
hanno
riempito
di
passione
lo
Store
Ufficiale
con
le
consuete
richieste
di
autografi,
fotografie
e
videomessaggi.
Un’occasione
speciale
per
vedere
da
vicino
due
dei
protagonisti
della
rosa
guidata
da
Alberto
Gilardino
e
per
scoprire
le
tante
novità
del
Pisa
Store,
in
attesa
delle
sorprese
in
arrivo…