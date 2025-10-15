Pisa-Verona, arbitra Marco Guida

Il
Responsabile
della
CAN
Serie
A
e
B
Gianluca
Rocchi
ha
ufficializzato
le
designazioni
arbitrali
relative
alla
7°
giornata
del
Campionato
Serie
A
ENILIVE.
Questi
i
designati
per
la
gara
Pisa-Verona
in
programma
sabato
18
ottobre
2025
(ore
15.00)
alla
Cetilar
Arena
Arbitro.
Marco
Guida
(Torre
Annunziata)
1°
Assistente.
Giorgio
Peretti
(Verona)
2°
Assistente.
Giuseppe
Perrotti
(Campobasso)
4°
Ufficiale.
Claudio
Giuseppe
Allegretta
(Molfetta)
Var.
Aleandro
Di
Paolo
(Avezzano)
Avar.
Daniele
Paterna
(Teramo)