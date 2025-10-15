Posted on by

Pisa-Verona, arbitra Marco Guida

Il
Responsabile
della
CAN
Serie
A
e
B
Gianluca
Rocchi
ha
ufficializzato
le
designazioni
arbitrali
relative
alla

giornata
del
Campionato
Serie
A
ENILIVE.
Questi
i
designati
per
la
gara
Pisa-Verona
in
programma
sabato
18
ottobre
2025
(ore
15.00)
alla
Cetilar
Arena


Arbitro.
Marco
Guida
(Torre
Annunziata)


Assistente.
Giorgio
Peretti
(Verona)


Assistente.
Giuseppe
Perrotti
(Campobasso)


Ufficiale.
Claudio
Giuseppe
Allegretta
(Molfetta)

Var.
Aleandro
Di
Paolo
(Avezzano)

Avar.
Daniele
Paterna
(Teramo)