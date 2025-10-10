Serie C Sky Wifi nona giornata: Arezzo-Gubbio 1-0

AREZZO-GUBBIO 1-0

Arezzo (4-3-3): Venturi; Renzi (45’De Col), Gilli, Chiosa, Righetti; Eklu, Guccione (69’Iaccarino), Chierico (69’Meli); Djamanca (75’Dell’Aquila), Cianci (’75Ravasio), Tavernelli. A disposizione: Trombini, Galli, Tito, Gigli, Perrotta. All.Bucchi.

Gubbio (3-4-1-2): Bagnolini; Bruscagin, Signorini, Di Bitonto; Zallu (83’Ghirardello), Carraro, Djankpata (83’Niang), Podda (60’La Mantia); Saber(73’Minta); Spina (60’Tentardini), Tomassini. A disposizione: Krapikas, Tomasella, Baroncelli, Fazzi, Conti. All. Di Carlo.

Arbitro: Gianquinto di Parma

RETI: 4’rig.Cianci

Note: Spettatori 4656. Ammoniti Guccione (A), Podda (G),

AREZZO – L’Arezzo conquista tre punti pesantissimi al “Città di Arezzo” superando il Gubbio per 1-0 al termine di una gara intensa e combattuta. A decidere il match è il rigore trasformato da Pietro Cianci al 4’, dopo un fallo di Bagnolini su Tavernelli, confermato dal check. L’attaccante amaranto non ha tremato dagli undici metri, spiazzando il portiere ospite e regalando il vantaggio ai suoi. La squadra di Bucchi ha approcciato la gara con grande determinazione, affidandosi al tridente offensivo composto da Varela, Tavernelli e Cianci. Il Gubbio ha risposto con un 3-5-2, provando a reagire con le iniziative di Carraro e Tommasini, ma trovando sulla propria strada un Venturi in serata. Il primo tempo si è chiuso con l’Arezzo avanti, nonostante una fase finale più spezzettata e l’infortunio di Renzi, sostituito da De Col. Nella ripresa, gli ospiti hanno provato ad alzare il baricentro e si sono resi pericolosi con alcune situazioni da fermo, ma l’Arezzo ha saputo difendere con ordine e ripartire con lucidità. Al 68’ Tavernelli aveva trovato il raddoppio, ma l’arbitro ha annullato. Poco dopo, nuova chiamata al monitor per un possibile rosso ai danni del Gubbio, ma anche in questo caso si è proseguito con la decisione di campo. Con 4.656 spettatori sugli spalti, il pubblico amaranto ha spinto la squadra fino al triplice fischio. Mister Bucchi ha gestito le energie con una girandola di cambi, inserendo forze fresche come Dell’Aquila, Iaccarino, Meli e Ravasio, e togliendo l’uomo partita Cianci. Il Gubbio ha tentato il tutto per tutto nel finale, ma l’Arezzo ha tenuto botta e ha sfiorato il raddoppio in più occasioni. Al termine dei quattro minuti di recupero, è arrivata la conferma: vittoria amaranto, sofferta ma meritata. Un successo che rafforza la posizione in classifica e lancia l’Arezzo verso il prossimo scontro al vertice contro il Ravenna. Domani, sabato 11 ottobre, la squadra si allena a Rigutino.