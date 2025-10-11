Meet&Greet con NZola e Bonfanti

Tornano
gli
appuntamenti
ormai
tradizionali
con
i
“Meet&Greet”
al
Pisa
Store
Ufficiale
di
via
Oberdan
(Borgo
Largo),
un’occasione
unica
per
poter
incontrare
i
protagonisti
in
Nerazzurro.
Lunedì
13
ottobre,
a
partire
dalle
ore
18.30,
M’Bala
Nzola
e
Giovanni
Bonfanti
saranno
ospiti
del
Pisa
Store
e
saranno
a
disposizione
dei
tifosi
per
autografi
e
foto;
una
full
immersion
tra
i
clienti
del
punto
vendita
ufficiale
della
Società
nerazzurra
durante
la
quale
non
mancheranno
le
sorprese.
Per
l’occasione,
inoltre,
le
maglie
ufficiali
di
Nzola
e
Bonfanti
potranno
essere
acquistate
con
uno
sconto
esclusivo
del
20%