Meet&Greet con NZola e Bonfanti

Tornano

gli

appuntamenti

ormai

tradizionali

con

i

“Meet&Greet”

al

Pisa

Store

Ufficiale

di

via

Oberdan

(Borgo

Largo),

un’occasione

unica

per

poter

incontrare

i

protagonisti

in

Nerazzurro.

Lunedì

13

ottobre,

a

partire

dalle

ore

18.30,

M’Bala

Nzola

e

Giovanni

Bonfanti

saranno

ospiti

del

Pisa

Store

e

saranno

a

disposizione

dei

tifosi

per

autografi

e

foto;

una

full

immersion

tra

i

clienti

del

punto

vendita

ufficiale

della

Società

nerazzurra

durante

la

quale

non

mancheranno

le

sorprese.

Per

l’occasione,

inoltre,

le

maglie

ufficiali

di

Nzola

e

Bonfanti

potranno

essere

acquistate

con

uno

sconto

esclusivo

del

20%