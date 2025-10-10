Il programma delle gare dalla tredicesima alla diciottesima giornata di Serie BKT

La Lega B ha reso nota la programmazione delle gare dalla tredicesima alla diciottesima giornata del Campionato Serie BKT 2025/2026.
Queste le nostre sfide:
13^ GIORNATA – Avellino-Empoli (Sabato 22 novembre, ore 15.00)
14^ GIORNATA – Empoli-Bari (Sabato 29 novembre, ore 15.00)
15^ GIORNATA – Empoli-Palermo (Domenica 7 dicembre, ore 17.15)
16^ GIORNATA – Juve Stabia-Empoli (Sabato 13 dicembre, ore 15.00)
17^ GIORNATA – Mantova-Empoli (Domenica 21 dicembre, ore 17.15)
18^ GIORNATA – Empoli-Frosinone (Sabato 27 dicembre, ore 15.00)
