Il programma delle gare dalla tredicesima alla diciottesima giornata di Serie BKT


La Lega B ha reso nota la programmazione delle gare dalla tredicesima alla diciottesima giornata del Campionato Serie BKT 2025/2026.


Queste le nostre sfide:

13^ GIORNATA – Avellino-Empoli (Sabato 22 novembre, ore 15.00)

14^ GIORNATA – Empoli-Bari (Sabato 29 novembre, ore 15.00)

15^ GIORNATA – Empoli-Palermo (Domenica 7 dicembre, ore 17.15)

16^ GIORNATA – Juve Stabia-Empoli (Sabato 13 dicembre, ore 15.00)


17^ GIORNATA – Mantova-Empoli (Domenica 21 dicembre, ore 17.15)


18^ GIORNATA – Empoli-Frosinone (Sabato 27 dicembre, ore 15.00)

