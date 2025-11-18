PREVENDITA PER LA QUINDICESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE C, ASCOLI-AREZZO

Attiva da domani, mercoledì 19 novembre, dalle ore 10:00 la prevendita per Ascoli-Arezzo, gara valevole per la quindicesima giornata di Campionato Serie C Sky Wifi, in programma allo stadio “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli Piceno, domenica 23 novembre, con inizio alle ore 14:30.
I residenti in provincia di Arezzo potranno acquistare il tagliando d’ingresso solo ed esclusivamente per il settore ospiti.
La prevendita dei biglietti è attiva online sul sito Sport.Ticketone.it (aperto h24 fino a sabato 22 novembre alle ore 19:00) e presso i punti vendita autorizzati: https://www.ticketone.it/help/outlets/.
Il costo dei tagliandi è di:
Intero € 14,00 + commissioni
La vendita terminerà sabato 22 novembre alle ore 19:00.
Il biglietto potrà essere presentato all’ingresso sia in formato cartaceo che su smartphone.
Capienza Settore Ospiti: 565
Percorso obbligatorio tifoseria ospite:
Dall’Autostrada A14 uscita San Benedetto del Tronto, poi Raccordo Autostradale 11 (Superstrada Ascoli-Mare) quindi S.S. 4 (Salaria) uscita Rosara.
Proseguire in direzione Stadio fino all’area di parcheggio sulla Circonvallazione Nord.
Gli utilizzatori dei titoli di accesso si impegnano a rispettare il Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso, nonché a prendere visione ed a rispettare il Regolamento d’uso dello stadio pubblicati sul sito internet ufficiale della società (www.ascolicalcio1898.it).
STRISCIONI-COREOGRAFIE-TAMBURI-MEGAFONI
Normativa: https://www.ascolicalcio1898.it/wp-content/uploads/2021/06/Normativa_Stiscioni-Coreografie-Tamburi-Megafoni.pdf
Modulo richiesta: https://www.ascolicalcio1898.it/wp-content/uploads/2021/06/Modello_richiesta_Striscioni-Coreografie-Tamburi-Megafoni.pdf