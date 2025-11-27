Report allenamento – giovedì 27 novembre

RIGUTINO – Questa mattina, al centro sportivo di Rigutino, l’Arezzo è tornato in campo all’indomani della gara di Coppa Italia persa ai rigori contro il Latina.
La seduta ha previsto un programma differenziato:
- Defaticante per i calciatori impiegati ieri, con esercizi mirati al recupero muscolare.
- Circuito di forza e lavori di sprint per tutti gli altri componenti della rosa.
La squadra tornerà ad allenarsi domani, venerdì 27 novembre alle ore 14:30, per proseguire la preparazione in vista del match casalingo di domenica contro la Sambenedettese, in programma al “Città di Arezzo” con fischio d’inizio alle 14:30.