PRES. MILLOZZI: “CAMPIONATO FALSATO, VALORI CALPESTATI: IL PONTEDERA NON CI STA”



Comunicato

ufficiale

–



Presidente

dell’US

Città

di

Pontedera,

Simone

Millozzi:



“Campionato

falsato,

valori

calpestati:

il

Pontedera

non

ci

sta”

La

probabile

esclusione

del

Rimini

Calcio

dal

campionato

di

Serie

C

rappresenta

una

ferita

profonda

per

tutto

il

movimento

calcistico

italiano,

non

solo

per

la

società

direttamente

coinvolta.

È

l’ennesimo

episodio

che

mette

a

nudo

fragilità

sistemiche,

mancanza

di

controlli

efficaci

e

una

gestione

complessiva

che

continua

a

penalizzare,

paradossalmente,

proprio

le

realtà

che

rispettano

le

regole,

i

bilanci

e

i

valori

etici

dello

sport.

È

l’ennesima

dimostrazione

di

un

sistema

che

continua

a

non

funzionare.

Un

sistema

che

permette

a

società

prive

dei

requisiti

minimi

di

sostenibilità

di

iniziare

una

stagione

professionistica,

salvo

poi

crollare

a

campionato

in

corso,

trascinando

con

sé

atleti,

tifosi

e

la

credibilità

della

competizione.

Come

Presidente

dell’US

Città

di

Pontedera

non

posso

tacere

la

profonda

indignazione

che

questa

vicenda

genera.

Da

anni

portiamo

avanti

un

modello

fatto

di

responsabilità,

equilibrio

economico

e

attenzione

maniacale

alla

sostenibilità,

nella

consapevolezza

che

il

calcio

professionistico

debba

basarsi

prima

di

tutto

sulla

solidità

e

sulla

correttezza.

Vedere

che

tutto

questo

viene

messo

in

ombra

da

vicende

che

si

ripetono

con

inquietante

regolarità

è

frustrante,

scoraggiante,

e

profondamente

ingiusto

nei

confronti

di

chi

lavora

ogni

giorno

con

trasparenza.

Le

società

che

operano

con

serietà,

rispettando

bilanci,

obblighi

e

parametri,

si

trovano

puntualmente

penalizzate

da

controlli

che

si

rivelano

tardivi,

inefficaci

e,

troppo

spesso,

formali.

È

inaccettabile.

È

una

ferita

diretta

ai

club

virtuosi

e

un

danno

evidente

per

l’intero

movimento.

Esprimo

solidarietà

ai

giocatori

del

Rimini,

costretti

a

mesi

di

mancati

stipendi

e

a

un

epilogo

umiliante

che

non

avrebbero

mai

dovuto

subire.

Ma

ciò

non

può

oscurare

la

realtà:

il

campionato

risulta

compromesso.

Quando

le

verifiche

economiche

e

i

controlli

sulla

solidità

societaria

non

vengono

applicati

con

rigore

all’inizio

della

stagione,

quando

i

segnali

d’allarme

vengono

ignorati

o

minimizzati,

le

conseguenze

ricadono

su

tutti.

Sulle

classifiche.

Sulle

programmazioni

tecniche.

Sull’investimento

dei

club

virtuosi.

Sulla

credibilità

stessa

della

competizione.

Oggi,

questa

mancanza

di

vigilanza

porterà

con

tutta

probabilità

alla

riscrittura

della

classifica,

con

conseguenze

pesanti

e

dirette

anche

sul

nostro

club.

Il

lavoro

dei

nostri

tesserati,

i

risultati

conquistati

sul

campo

e

le

strategie

sportive

costruite

con

rigore

vengono

distorti

da

eventi

che

nulla

hanno

a

che

fare

con

il

merito

sportivo.

Non

si

può

chiedere

serietà

ai

club

se

la

stessa

serietà

non

viene

garantita

dagli

organi

deputati

al

controllo.

È

giunto

il

momento

di

dirlo

con

chiarezza:

servono

regole

applicate

con

fermezza,

controlli

veri

e

un’assunzione

di

responsabilità

da

parte

di

chi

ha

il

compito

di

garantire

la

regolarità

delle

competizioni.

Non

è

più

accettabile

che

la

trasparenza

e

il

rispetto

delle

norme

diventino

un

fardello

per

chi

li

applica,

mentre

l’improvvisazione

continui

a

essere

tollerata

fino

a

produrre

danni

irreparabili.

L’US

Città

di

Pontedera

pretende

—

non

semplicemente

auspica

—

che

questa

vicenda

segni

una

svolta.

Non

c’è

più

spazio

per

la

superficialità

né

per

l’indulgenza

verso

comportamenti

che

mettono

a

rischio

la

credibilità

del

sistema.

Chiediamo,

come

società

che

opera

ogni

giorno

con

rigore

e

trasparenza,

che

si

apra

una

riflessione

vera,

non

di

facciata.

Che

si

ripristini

un

principio

basilare:

un

campionato

professionistico

deve

poggiare

su

basi

solide,

non

su

speranze

o

su

equilibri

instabili.

La

dignità

dei

calciatori,

il

lavoro

degli

staff,

gli

sforzi

economici

delle

società

e

la

passione

dei

tifosi

meritano

rispetto.

E

questo

rispetto

nasce

da

regole

chiare

e

da

controlli

applicati

con

fermezza.

Con

amarezza,

indignazione

e

ferma

determinazione,



Simone

Millozzi

Presidente

dell’US

Città

di

Pontedera