Campobasso-Pianese, in vendita i biglietti

L’US Pianese rende noto che sono in vendita i biglietti per il settore ospiti dell’ “Axum Molinari Stadium” di Campobasso, validi per la 16ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, che vedrà affrontarsi Campobasso e Pianese. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 17:30 di domenica prossima, 30 novembre 2025.

I tagliandi per il settore Curva Sud possono essere acquistati:

– Online sul sito di CiaoTickets

– ⁠In tutti i rivenditori autorizzati CiaoTickets

Di seguito il costo dei tagliandi:

– Intero: € 15,00 + commissione di servizio

– Ridotto (tariffa destinata agli Under 18): € 5,00 + commissione di servizio

La vendita sarà attiva fino alle ore 19:00 di sabato 29 novembre 2025. La società ricorda inoltre che il giorno della gara non sarà possibile acquistare i tagliandi nel settore ospiti.

(Ufficio Stampa Pianese)

