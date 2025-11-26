Sono stati resi noti gli arbitri delle gare valide per la quattordicesima giornata del Campionato di Serie BKT 2025/26.







Fabio Maresca di Napoli l’arbitro di Empoli-Bari, gara in programma sabato 29 novembre alle ore 15.00 al Castellani Computer Gross Arena di Empoli. Pasquale Capaldo di Napoli e Gianluca Grasso di Ariano Irpino gli assistenti; Enrico Cappai di Cagliari il IV uomo; Niccolò Baroni di Firenze il Var e Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno l’Avar.







Maresca, arbitro internazionale, ha diretto 81 gare in Serie B, 2 in questa stagione. Sono 11 i precedenti con gli azzurri, con 1 vittoria, 5 pareggi e 5 sconfitte. La prima gara diretta da Maresca è quella del febbraio 2014, Serie B, Empoli-Carpi 1-1. In seguito, in Serie A, ha diretto Genoa-Empoli 1-1 nel campionato 2014/15 e, nella stagione 2016/17, Udinese-Empoli 2-0 e Empoli-Chievo 0-0. Ha poi arbitrato gli azzurri in occasione delle sconfitte sul campo del Torino (3-0 nel dicembre del 2018) e della Roma (2-1 a marzo del 2019); nella stagione 2020/21, in B, ha diretto il successo casalingo contro il Pisa per 3-1 e il pareggio per 1-1 contro il Cittadella. Chiudono il quadro, il successo della Juventus a Empoli per 3-2 nel marzo del 2022, la sconfitta 3-0 sul campo del Bologna dell’ottobre del 2023 e il pareggio, 0-0, a Cagliari, del dicembre sempre del 2023. Dodici i precedenti con il Bari, con 2 successi pugliesi, 3 pareggi e 7 sconfitte.