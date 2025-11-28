Report allenamento – venerdì 28 novembre

Prosegue la settimana di lavoro per l’Arezzo in vista del prossimo impegno di campionato. La squadra si è ritrovata questo pomeriggio al centro sportivo per una seduta intensa e mirata.
Il programma odierno ha previsto:
- Attivazione fisica iniziale, utile a preparare il gruppo al lavoro successivo.
- Esercitazioni sui possessi, con focus sulla gestione della palla e sulle dinamiche di pressing.
- Parte tattica, dedicata alle soluzioni da adottare in gara e alle correzioni richieste dallo staff tecnico.
La seduta si è chiusa con esercizi specifici a reparti e un breve lavoro collettivo.
Domani, sabato 29 novembre, è in programma la rifinitura a porte chiuse.