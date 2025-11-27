Il weekend dell’Academy Nerazzurra

Lunga
e
difficile
trasferta
per
la
Primavera
del
Pisa
Sporting
Club
che
sabato
inaugurerà
il
weekend
delle
giovanili
nerazzurre
affrontando
il
Palermo;
con
gli
Under
17
a
riposo
riflettori
puntati,
poi,
su
Under
16
e
Under
15
impegnati
in
casa
della
Reggiana
Campionato
PRIMAVERA
2
Palermo-Pisa
(sabato,
ore
14.30)
Pasqualino
Stadium,
via
Morello,
Carini
(PA)
Campionato
UNDER
16
Reggiana-Pisa
(domenica,
ore
16.30)
Campo
“Lari”,
via
Fano
27,
Reggio
Emilia
Campionato
UNDER
15
Reggiana-Pisa
(domenica,
ore
14.15)
Campo
“Lari”,
via
Fano
27,
Reggio
Emilia
Campionato
UNDER
14
Empoli-Pisa
(domenica,
ore
14.30)
Centro
Monteboro,
via
Pianezzoli
87,
Empoli
Campionato
UNDER
13
Empoli-Pisa
(domenica,
ore
12.30)
Centro
Monteboro,
via
Pianezzoli
87,
Empoli
Campionato
ESORDIENTI
2°
ANNO
Monteserra-Pisa
(domenica,
ore
9.30)
Campo
“Massoni”,
via
Eroi
dello
Spazio,
Cascine
di
Buti
Campionato
ESORDIENTI
1°
ANNO
Forcoli-Pisa
(sabato,
ore
15.00)
Campo
Sussidiario,
via
Campo
Rovaio,
Capannoli
Campionato
PULCINI
2°
ANNO
Pisa-Pisa
Ovest
(sabato,
ore
14.30)
Campo
“Zara”,
via
del
Viadotto
8,
Coltano
Campionato
PULCINI
1°
ANNO
Fratres
Perignano-Pisa
(domenica,
ore
9.30)
Campo
“Matteoli”,
via
del
Risorgimento,
Perignano
Campionato
PULCINI
1°
ANNO
Porta
Lucca-Pisa
(sabato,
ore
16.30)
Campo
“I
Passi”,
via
Galiani,
Pisa
Campionato
PRIMI
CALCI
8
ANNI
Pisa-Calci
(domenica,
ore
10.00)
Campo
“Zara”,
via
del
Viadotto
8,
Coltano
Campionato
PRIMI
CALCI
8
ANNI
Fratres
Perignano-Pisa
(sabato,
ore
15.00)
Campo
“Matteoli”,
via
del
Risorgimento,
Perignano
In
campo
femminile
da
segnalare
il
match
casalingo
delle
Juniores
e
delle
Under
17
mentre
le
Under
15
saranno
di
scena
a
Prato
Campionato
JUNIORES
Pisa-Coiano
(sabato,
ore
15.00)
Campo
“Scirea”,
via
De
Amicis,
Arena
Metato
Campionato
UNDER
17
Pisa-Poggibonsi
(sabato,
ore
17.00)
Campo
“Scirea”,
via
De
Amicis,
Arena
Metato
Campionato
UNDER
15
Zenith
Prato-Pisa
(sabato,
ore
16.30)
Campo
“Chiavacci”,
via
del
Purgatorio
81/A,
Prato
Campionato
UNDER
12
Pisa-Fornacette
(sabato,
ore
17.30)
Campo
“Zara”,
via
del
Viadotto
8,
Coltano
Campionato
PULCINI
Pisa-Pontedera
(domenica,
ore
10.00)
Campo
“Scirea”,
via
De
Amicis,
Arena
Metato