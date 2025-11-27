Il weekend dell’Academy Nerazzurra

Lunga

e

difficile

trasferta

per

la

Primavera

del

Pisa

Sporting

Club

che

sabato

inaugurerà

il

weekend

delle

giovanili

nerazzurre

affrontando

il

Palermo;

con

gli

Under

17

a

riposo

riflettori

puntati,

poi,

su

Under

16

e

Under

15

impegnati

in

casa

della

Reggiana



Campionato

PRIMAVERA

2

Palermo-Pisa

(sabato,

ore

14.30)

Pasqualino

Stadium,

via

Morello,

Carini

(PA)



Campionato

UNDER

16

Reggiana-Pisa

(domenica,

ore

16.30)

Campo

“Lari”,

via

Fano

27,

Reggio

Emilia



Campionato

UNDER

15

Reggiana-Pisa

(domenica,

ore

14.15)

Campo

“Lari”,

via

Fano

27,

Reggio

Emilia



Campionato

UNDER

14

Empoli-Pisa

(domenica,

ore

14.30)

Centro

Monteboro,

via

Pianezzoli

87,

Empoli



Campionato

UNDER

13

Empoli-Pisa

(domenica,

ore

12.30)

Centro

Monteboro,

via

Pianezzoli

87,

Empoli



Campionato

ESORDIENTI

2°

ANNO

Monteserra-Pisa

(domenica,

ore

9.30)

Campo

“Massoni”,

via

Eroi

dello

Spazio,

Cascine

di

Buti



Campionato

ESORDIENTI

1°

ANNO

Forcoli-Pisa

(sabato,

ore

15.00)

Campo

Sussidiario,

via

Campo

Rovaio,

Capannoli



Campionato

PULCINI

2°

ANNO

Pisa-Pisa

Ovest

(sabato,

ore

14.30)

Campo

“Zara”,

via

del

Viadotto

8,

Coltano



Campionato

PULCINI

1°

ANNO

Fratres

Perignano-Pisa

(domenica,

ore

9.30)

Campo

“Matteoli”,

via

del

Risorgimento,

Perignano



Campionato

PULCINI

1°

ANNO

Porta

Lucca-Pisa

(sabato,

ore

16.30)

Campo

“I

Passi”,

via

Galiani,

Pisa



Campionato

PRIMI

CALCI

8

ANNI

Pisa-Calci

(domenica,

ore

10.00)

Campo

“Zara”,

via

del

Viadotto

8,

Coltano



Campionato

PRIMI

CALCI

8

ANNI

Fratres

Perignano-Pisa

(sabato,

ore

15.00)

Campo

“Matteoli”,

via

del

Risorgimento,

Perignano

In

campo

femminile

da

segnalare

il

match

casalingo

delle

Juniores

e

delle

Under

17

mentre

le

Under

15

saranno

di

scena

a

Prato



Campionato

JUNIORES

Pisa-Coiano

(sabato,

ore

15.00)

Campo

“Scirea”,

via

De

Amicis,

Arena

Metato



Campionato

UNDER

17

Pisa-Poggibonsi

(sabato,

ore

17.00)

Campo

“Scirea”,

via

De

Amicis,

Arena

Metato



Campionato

UNDER

15

Zenith

Prato-Pisa

(sabato,

ore

16.30)

Campo

“Chiavacci”,

via

del

Purgatorio

81/A,

Prato



Campionato

UNDER

12

Pisa-Fornacette

(sabato,

ore

17.30)

Campo

“Zara”,

via

del

Viadotto

8,

Coltano



Campionato

PULCINI

Pisa-Pontedera

(domenica,

ore

10.00)

Campo

“Scirea”,

via

De

Amicis,

Arena

Metato