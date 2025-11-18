Serie C Wifi quindicesima giornata, Ascoli-Arezzo: dirige Castelleone di Napoli
La partita Ascoli-Arezzo, valevole per la quindicesima giornata, in programma domenica 23 novembre (fischio di inizio ore 14:30) sarà diretta da Domenico Castellone di Napoli. Assistenti: Matteo Cardone di Catania, Mario Chichi di Palermo. Quarto uomo: Nicolò Dorillo di Torino. Operatore FVS: Luca Chiavaroli di Pescara.
