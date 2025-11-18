Mini Abbonamenti, due opzioni ‘Last Minute’

Ultime

opportunità

per

vivere

la

Serie

A

insieme

con

la

squadra.

E

tifare

insieme

per

il

traguardo

che

tutti

desideriamo.

Pisa

Sporting

Club

rinnova

la

possibilità,

già

offerta

con

il

primo

pacchetto

di

mini

abbonamenti,

di

sottoscrivere

nuovi

Mini

Abbonamenti,

a

prezzi

contingentati,

nei

posti

ancora

disponibili

relativi

ai

settori

di

Curva

Sud

e

Gradinata.

Due

soluzioni

last

minute

che

prevedono:

1.

Le

prossime

6

gare

(a

partire

da

Pisa-Inter)

2.

Tutte

le

12

restanti

gare

previste

dai

normali

abbonamenti



I

TEMPI

Per

sottoscrivere

il

mini-abbonamento,

cedibile

o

trasferibile

tramite

i

servizi

specifici

(Ticketag,

ecc…),

ricordiamo

che

sarà

necessario

essere

in

possesso

della

Membership

Pisa

Card.

La

vendita

dei

mini

abbonamenti

sarà

attiva

a

partire

dalle

ore

10.00

di

mercoledì

19

novembre

2025

presso

i

consueti

punti

vendita:

–

Pisa

Store

(via

Oberdan

22,

Pisa)

–

Pisa

Store

(via

Luigi

Bianchi,

Pisa)

–

Tifo

Pisa

(Fornacette)

E

anche

on

line

cliccando

su



https://pisasportingclub.ticketone.it/search

La

vendita

dei

Mini

Abbonamenti

terminerà

improrogabilmente

alle

ore

13.00

di

lunedì

24

novembre

2025



I

DETTAGLI





Mini

Abbonamento

12

partite.

Con

questo

pacchetto

ci

si

potrà

garantire

un

posto

alla

Cetilar

Arena

fino

alla

fine

della

stagione

ad

un

costo

parametrato

a

quello

dell’abbonamento

stagionale;

dal

pacchetto

sarà

esclusa

la

gara

scelta

dalla

Società

come

‘fuori

abbonamento’.

–

Pisa-Inter

(domenica

30

novembre

2025,

ore

15.00)

–

Pisa-Parma

(lunedì

8

dicembre

2025,

ore

15.00)

–

Pisa-Juventus

(sabato

27

dicembre

2025,

ore

20.45)

–

Pisa-Como

(martedì

6

gennaio

2026,

ore

15.00)

–

Pisa-Atalanta

(venerdì

16

gennaio

2026,

ore

20.45)

–

Pisa-Sassuolo

(gara

da

calendarizzare)

–

Pisa-Bologna

(gara

da

calendarizzare)

–

Pisa-Cagliari

(gara

da

calendarizzare)

–

Pisa-Torino

(gara

da

calendarizzare)

–

Pisa-Genoa

(gara

da

calendarizzare)

–

Pisa-Lecce

(gara

da

calendarizzare)

–

Pisa-Napoli

(gara

da

calendarizzare)

I

prezzi:



Gradinata.

495

euro

(+

5

euro

d.p.)



Curva

Sud.

295

euro

(+

5

euro

d.p.)





Mini

Abbonamento

6

partite.

In

questo

pacchetto

rientreranno

invece

soltanto

le

gare

casalinghe

in

programma

nei

prossimi

due

mesi

che

vedranno

la

Cetilar

Arena

ospitare

Inter

e

Juventus.

–

Pisa-Inter

(domenica

30

novembre

2025,

ore

15.00)

–

Pisa-Parma

(lunedì

8

dicembre

2025,

ore

15.00)

–

Pisa-Juventus

(sabato

17

dicembre

2025,

ore

20.45)

–

Pisa-Como

(martedì

6

gennaio

2026,

ore

15.00)

–

Pisa-Atalanta

(venerdì

16

gennaio

2026,

ore

20.45)

–

Pisa-Sassuolo

(gara

da

calendarizzare)

I

prezzi:



Gradinata.

315

euro

(+

5

euro

d.p.)



Curva

Sud.

205

euro

(+

5

euro

d.p.)