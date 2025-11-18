Mini Abbonamenti, due opzioni ‘Last Minute’

Ultime
opportunità
per
vivere
la
Serie
A
insieme
con
la
squadra.
E
tifare
insieme
per
il
traguardo
che
tutti
desideriamo.
Pisa
Sporting
Club
rinnova
la
possibilità,
già
offerta
con
il
primo
pacchetto
di
mini
abbonamenti,
di
sottoscrivere
nuovi
Mini
Abbonamenti,
a
prezzi
contingentati,
nei
posti
ancora
disponibili
relativi
ai
settori
di
Curva
Sud
e
Gradinata.
Due
soluzioni
last
minute
che
prevedono:
1.
Le
prossime
6
gare
(a
partire
da
Pisa-Inter)
2.
Tutte
le
12
restanti
gare
previste
dai
normali
abbonamenti
I
TEMPI
Per
sottoscrivere
il
mini-abbonamento,
cedibile
o
trasferibile
tramite
i
servizi
specifici
(Ticketag,
ecc…),
ricordiamo
che
sarà
necessario
essere
in
possesso
della
Membership
Pisa
Card.
La
vendita
dei
mini
abbonamenti
sarà
attiva
a
partire
dalle
ore
10.00
di
mercoledì
19
novembre
2025
presso
i
consueti
punti
vendita:
–
Pisa
Store
(via
Oberdan
22,
Pisa)
–
Pisa
Store
(via
Luigi
Bianchi,
Pisa)
–
Tifo
Pisa
(Fornacette)
E
anche
on
line
cliccando
su
https://pisasportingclub.ticketone.it/search
La
vendita
dei
Mini
Abbonamenti
terminerà
improrogabilmente
alle
ore
13.00
di
lunedì
24
novembre
2025
I
DETTAGLI
Mini
Abbonamento
12
partite.
Con
questo
pacchetto
ci
si
potrà
garantire
un
posto
alla
Cetilar
Arena
fino
alla
fine
della
stagione
ad
un
costo
parametrato
a
quello
dell’abbonamento
stagionale;
dal
pacchetto
sarà
esclusa
la
gara
scelta
dalla
Società
come
‘fuori
abbonamento’.
–
Pisa-Inter
(domenica
30
novembre
2025,
ore
15.00)
–
Pisa-Parma
(lunedì
8
dicembre
2025,
ore
15.00)
–
Pisa-Juventus
(sabato
27
dicembre
2025,
ore
20.45)
–
Pisa-Como
(martedì
6
gennaio
2026,
ore
15.00)
–
Pisa-Atalanta
(venerdì
16
gennaio
2026,
ore
20.45)
–
Pisa-Sassuolo
(gara
da
calendarizzare)
–
Pisa-Bologna
(gara
da
calendarizzare)
–
Pisa-Cagliari
(gara
da
calendarizzare)
–
Pisa-Torino
(gara
da
calendarizzare)
–
Pisa-Genoa
(gara
da
calendarizzare)
–
Pisa-Lecce
(gara
da
calendarizzare)
–
Pisa-Napoli
(gara
da
calendarizzare)
I
prezzi:
Gradinata.
495
euro
(+
5
euro
d.p.)
Curva
Sud.
295
euro
(+
5
euro
d.p.)
Mini
Abbonamento
6
partite.
In
questo
pacchetto
rientreranno
invece
soltanto
le
gare
casalinghe
in
programma
nei
prossimi
due
mesi
che
vedranno
la
Cetilar
Arena
ospitare
Inter
e
Juventus.
–
Pisa-Inter
(domenica
30
novembre
2025,
ore
15.00)
–
Pisa-Parma
(lunedì
8
dicembre
2025,
ore
15.00)
–
Pisa-Juventus
(sabato
17
dicembre
2025,
ore
20.45)
–
Pisa-Como
(martedì
6
gennaio
2026,
ore
15.00)
–
Pisa-Atalanta
(venerdì
16
gennaio
2026,
ore
20.45)
–
Pisa-Sassuolo
(gara
da
calendarizzare)
I
prezzi:
Gradinata.
315
euro
(+
5
euro
d.p.)
Curva
Sud.
205
euro
(+
5
euro
d.p.)