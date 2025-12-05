PROGRAMMA GARE 2^-4^ GIORNATA DI RITORNO

La Lega Pro ha ufficializzato il programma delle gare dalla seconda alla quarta giornata di ritorno. Si parte domenica 11 gennaio alle 17:30 al Comunale con il confronto contro il Pontedera, primo appuntamento casalingo del nuovo anno. Poi sarà tempo di tornare in trasferta: venerdì 16 gennaio alle 20:30 gli amaranto faranno visita alla Vis Pesaro allo stadio Tonino Benelli. Il trittico si chiuderà domenica 25 gennaio alle 12:30 l’Arezzo ospiterà la Juventus Next Generation.

Le date e gli orari potranno subire variazioni su disposizione della Lega Pro per esigenze organizzative e/o televisive. Di seguito il calendario: Domenica 11/01/26 – ore 17:30 | Arezzo – Pontedera

| Arezzo – Pontedera Venerdì 16/01/26 – ore 20:30 | Vis Pesaro – Arezzo

| Vis Pesaro – Arezzo Domenica 25/01/26 – ore 12:30 | Arezzo – Juventus Next Generation