L’Arezzo piange la scomparsa di Ezio Musa

L’Arezzo e tutto il mondo amaranto si stringono nel cordoglio per la scomparsa di Ezio Musa, indimenticato protagonista della storia del Cavallino. Nato in provincia di Bologna, Musa si è spento all’età di 76 anni. Arrivò ad Arezzo nel novembre del 1973, in Serie B, quando il mercato si svolgeva ancora in autunno. Proveniente dalla Solbiatese, il suo debutto fu memorabile: il derby contro il Perugia, vinto 4-1, con Musa subito protagonista e autore di una rete su calcio di rigore. In quella stagione 1973-74, l’Arezzo chiuse con il secondo miglior attacco del campionato e Musa contribuì con 9 gol in 27 presenze, formando insieme a Mujesan e Marmo uno dei tridenti più forti e amati della storia del cavallino. Tornò ad Arezzo nel campionato 1976-77, in Serie C, collezionando altre 24 presenze e 3 reti, l’ultima nella vittoria per 2-1 a Reggio Emilia contro la Reggiana, in una gara che vide l’esordio di Giuliano Giuliani, futuro portiere campione d’Italia con il Napoli, e diretta da Ermanno Pieroni, allora arbitro. Ezio Musa resterà per sempre nel cuore dei tifosi amaranto, simbolo di un calcio romantico e di una stagione indimenticabile.

Il club esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari.