Report allenamento – martedì 2 dicembre

RIGUTINO – La squadra amaranto prosegue la preparazione in vista della trasferta di Livorno (sabato 6, ore 14:30). Il menù della giornata ha previsto un lavoro completo e ben strutturato: dopo la fase di attivazione, i giocatori hanno svolto un circuito di forza mirato a consolidare la condizione atletica. A seguire, spazio agli esercizi di sprint e alle esercitazioni sui possessi palla, utili a mantenere ritmo e intensità. La seduta si è chiusa con una partita a tema, che ha permesso allo staff tecnico di verificare applicazioni tattiche e condizione generale della squadra. Domani, mercoledì 3 dicembre, il gruppo si ritroverà al mattino presso il centro sportivo di Rigutino per una nuova seduta di allenamento.