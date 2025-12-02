Il girone d’andata verso il termine, Luca Trucchi: “Siamo a buon punto. Qui ho trovato persone vere”

Il bilancio del preparatore atletico delle zebrette quando il girone d’andata sta per volgere al termine

Dopo aver ripreso ieri il lavoro, la Pianese si sta già proiettando al prossimo impegno di campionato. Questo sabato, infatti, al Comunale arriverà il Gubbio, e le zebrette sono intenzionate a trasformare la prestazione di Campobasso in nuova energia da trasferire sul campo. Con l’impegno contro la formazione eugubina all’orizzonte, le zebrette entrano in una settimana importante, nella quale lo staff tecnico sta calibrando carichi e intensità per arrivare al sabato nelle migliori condizioni. A tracciare il bilancio sulla situazione fisica della squadra è il preparatore atletico Luca Trucchi, che fa il punto in vista del rush finale del girone di andata: “Fin qui è andato tutto bene, nel senso che abbiamo cercato di limitare al minimo indispensabile gli infortuni. All’inizio, vista l’introduzione di nuove metodologie, il lavoro non è stato semplice – spiega Trucchi – e i ragazzi che non erano abituati a certi carichi hanno fatto un po’ più fatica. Adesso, secondo me, stiamo andando verso la normalizzazione per tutti, anche chi è arrivato un po’ dopo. Questo ci consentirà nel periodo natalizio di caricare con dei volumi leggermente più alti. So già che i ragazzi si lamenteranno – scherza il preparatore bianconero – ma questo fa parte del gioco. L’obiettivo quindi è quello di provare a vedere se nel girone di ritorno riusciremo a fare le stesse cose o qualcosa di più del girone d’andata. Non sarà facile perché la concorrenza è agguerrita, ma come squadra cercheremo di lottare colpo su colpo come abbiamo fatto finora, mostrando quella che è stata forse la nostra caratteristica, cioè essere tignosi come pochi”.

Trucchi si sofferma anche sulla sua avventura con le zebrette, una scelta lavorativa importante dopo gli anni all’Atalanta, in cui il professionista piemontese si è tolto anche la soddisfazione di sollevare l’Europa League. “Questa alla Pianese è un’esperienza fondamentale, sia da un punto di vista professionale che di vita. Per me era importante trovare un po’ me stesso, nel propormi meglio come primo preparatore, così ho deciso di intraprendere questa strada. È stato tutto una sorpresa – ha poi aggiunto – e devo dire che quello che mi ha stupito di più è stata la professionalità dei ragazzi e la conoscenza da parte loro del lavoro che avrei potuto portare, per cui è stato facile ritrovarsi in palestra a lavorare su esercizi che già conoscevano”. “Quello che mi ha sorpreso dei ragazzi, oltre alla loro predisposizione e alla disponibilità al lavoro, è stato proprio il loro modo di essere. Ho trovato un gruppo di persone educate e garbate, al punto da sorprendermi visto quello che si sente dire riguardo ai calciatori. Avere a che fare con loro è spettacolare”.

Il feeling è nato immediatamente anche con lo staff: “Pensando che non conoscevo praticamente nessuno, e che questo staff è nato quasi dal nulla, è stata una sorpresa anche questa. Ho trovato delle persone preparate, ma soprattutto delle persone vere, e questo è bellissimo. Noi ci vediamo tutti i giorni sul campo ma tutte le sere o quasi ci ritroviamo per andare a mangiare insieme, a testimonianza del legame che si è venuto a creare tra tutti noi”.

