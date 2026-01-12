Report allenamento – lunedì 12 gennaio

RIGUTINO – Ripresa immediata per l’Arezzo, tornato in campo questa mattina al “Giusy Conti” di Rigutino all’indomani della vittoria per 1-0 contro il Pontedera. Con il prossimo impegno già all’orizzonte – venerdì sera a Pesaro, calcio d’inizio alle 20:30 – la squadra ha svolto una seduta mirata a gestire i carichi e mantenere alta la concentrazione in vista del turno di campionato. I calciatori impiegati nella gara di ieri hanno effettuato un lavoro defaticante, finalizzato al recupero muscolare dopo l’intensa sfida del Comunale. Il resto del gruppo ha invece sostenuto un programma più completo, articolato in un circuito di forza neuromuscolare, esercitazioni tecniche e una serie di partite a pressione ad alta intensità. Domani, martedì 13, si replica a Rigutino nel pomeriggio.