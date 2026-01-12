Primavera, Avellino-Empoli 0-2

Con un gol in coda a primo e secondo tempo la Primavera di mister Andrea Filippeschi supera l’Avellino in trasferta e consolida il primo posto in classifica. Azzurri avanti con Baralla e gara chiusa con la rete di Lauricella che permette agli azzurri di iniziare al meglio il 2026. Grazie a questo successo, l’Empoli prosegue il suo percorso in testa al campionato con quattro punti di vantaggio sul Pescara secondo. Azzurri adesso attesi dalla sfida di sabato alle 13.00 a Petroio con l’Ascoli.

AVELLINO: Barone, Granato (45’ Catalano), Mellino, Amiranda, Manzo, Vignoli (75′ Volpe), Attanasio (75’Donato), Giunto (45 ’Santoro), D’Onofrio, De Michele (45′ D’Auria), Delishi. All. Molino. A disposizione: Margiotta, Frulio, Volpe, Catalano, De Cicco, Angelino, Bianco, Santoro, Donato, D’Auria.

EMPOLI: Lastoria, Tavanti (90′ Antonini), Egan, Baralla, Bembnista, Rugani, Mureddu (90′ Diousse), Mazzi, Samb(60’Lauricella) , Chiucchiuini (60′ Campaniello), Fiorini (70′ Monaco). All. Filippeschi.

A disposizione: Versari, Blini, Bagordo, Gori, Orlandi, Blazic, Pasalic.

Arbitro: Bruno Tierno ( Saccoccio, Fatati)

Ammoniti: Tavanti, Chiucchiuini