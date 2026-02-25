550 posti in più in Curva Sud per la sfida contro il Ravenna

Dopo il sold out dello Stadio Comunale “Città di Arezzo” per la partita di domenica 1 marzo contro il Ravenna, la S.S. Arezzo comunica che saranno aggiunti 550 posti in Curva Sud, grazie all’ordinanza comunale del Sindaco di Arezzo e all’assenso della Prefettura e della Questura, permettendo così a un maggior numero di persone di assistere alla partita e sostenere la squadra.

I biglietti saranno disponibili online e nei punti vendita TicketOne dalle ore 10:00 di giovedì 26 febbraio.

Si ricorda ai tifosi di arrivare con largo anticipo allo stadio, per evitare lunghe file agli ingressi e garantire un accesso rapido e sicuro.

A causa della limitata disponibilità di posti auto riservati, gli spettatori titolari di biglietto o abbonamento “OMAGGIO DIVERSAMENTE ABILE”, che raggiungeranno lo stadio in automobile, dovranno presentarsi allo steward incaricato dei controlli premuniti di biglietto o abbonamento e documento d’identità dell’intestatario della certificazione di invalidità.

In mancanza di tale documentazione, l’accesso non potrà essere autorizzato.