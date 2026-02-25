Posted on by

550 posti in più in Curva Sud per la sfida contro il Ravenna

Dopo il sold out dello Stadio Comunale “Città di Arezzo” per la partita di domenica 1 marzo contro il Ravenna, la S.S. Arezzo comunica che saranno aggiunti 550 posti in Curva Sud, grazie all’ordinanza comunale del Sindaco di Arezzo e all’assenso della Prefettura e della Questura, permettendo così a un maggior numero di persone di assistere alla partita e sostenere la squadra.

I biglietti saranno disponibili online e nei punti vendita TicketOne dalle ore 10:00 di giovedì 26 febbraio.

Si ricorda ai tifosi di arrivare con largo anticipo allo stadio, per evitare lunghe file agli ingressi e garantire un accesso rapido e sicuro.

A causa della limitata disponibilità di posti auto riservati, gli spettatori titolari di biglietto o abbonamento “OMAGGIO DIVERSAMENTE ABILE”, che raggiungeranno lo stadio in automobile, dovranno presentarsi allo steward incaricato dei controlli premuniti di biglietto o abbonamento e documento d’identità dell’intestatario della certificazione di invalidità.
In mancanza di tale documentazione, l’accesso non potrà essere autorizzato.