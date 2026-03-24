Report allenamento – martedì 24 marzo

RIGUTINO – L’Arezzo è tornato al lavoro. Dopo il successo esterno di Sestri Levante contro il Bra, la squadra amaranto si è ritrovata questo pomeriggio all’Arezzo Training Center di Rigutino per inaugurare la settimana che porta alla sfida di campionato con l’Ascoli (lunedì 30 marzo). Il gruppo ha aperto la seduta con una fase dedicata alla prevenzione, utile a smaltire le fatiche della gara e a preparare il corpo al carico successivo. A seguire, spazio all’attivazione e a una serie di esercitazioni tecniche ad alta intensità, mirate a mantenere ritmo, precisione e pulizia nelle giocate. La sessione si è poi chiusa con un lavoro metabolico, strutturato per consolidare la condizione atletica e la capacità di sostenere i momenti più dispendiosi della partita. La squadra tornerà in campo domani, giovedì 25 marzo, sempre a Rigutino, per una nuova sessione di lavoro in vista del prossimo impegno ufficiale.