Report allenamento – venerdì 10 aprile

RIGUTINO – Mattinata di lavoro per l’Arezzo, che si è ritrovato al centro sportivo “Giusy Conti” per proseguire la preparazione settimanale. La seduta ha visto la squadra impegnata in una messa in azione dinamica seguita da una serie di esercitazioni dedicate al possesso palla, con intensità crescente e attenzione ai principi di occupazione degli spazi e velocità di trasmissione. Il gruppo ha lavorato con buona continuità, mantenendo ritmo e concentrazione lungo tutta la sessione.

Programma di domani

La compagine amaranto tornerà in campo domani, sabato 11, con un allenamento a porte chiuse, in vista di Arezzo-Livorno di domenica (calcio di inizio ore 17:30). Alle 14 è invece in programma la conferenza stampa di mister Cristian Bucchi, che incontrerà i giornalisti a Rigutino.

Bollettino medico

Nei giorni scorsi Fabio Tito è stato sottoposto presso il Centro Chirurgico Toscano a un intervento per idrocele. L’operazione è perfettamente riuscita e il giocatore, che ha fatto registrare un buon decorso post‑operatorio, è già stato dimesso. La prognosi stimata è superiore alle cinque settimane, al termine delle quali verranno effettuate nuove valutazioni cliniche.