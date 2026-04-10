Pianese di scena a Gubbio, Birindelli: “In tanti vorrebbero essere al nostro posto, scendiamo in campo sereni”

Il tecnico della Pianese ha presentato la sfida di domani contro la compagine eugubina

Mancano 270 minuti al termine del campionato e la Pianese vuole concludere nel migliore dei modi il suo cammino stagionale. In palio ci sono ancora punti importanti che potrebbero valere un piazzamento nella griglia playoff, ma perché arrivi la matematica qualificazione alla post-season serve che le zebrette compiano un ulteriore passo in avanti. Sulla strada dei bianconeri c’è come primo ostacolo il Gubbio, a sua volta intenzionato a blindare il proprio posto tra le prime dieci della graduatoria. Ad arbitrare la contesa sarà il signor Andrea Terribile di Bassano del Grappa, coadiuvato da Daniel Cadirola di Milano e Mattia Bettani di Treviglio. Completano la squadra arbitrale il quarto ufficiale Gianluca Guitaldi di Rimini e l’operatore FVS Elia Tini Brunozzi di Foligno.

“Ai ragazzi ho chiesto più o meno le stesse cose che chiedo dall’inizio dell’anno. È chiaro che ora siamo in un momento importante della stagione, in cui contano i punti, lo stato di forma e la disponibilità di tutti i giocatori”. Ha esordito così mister Alessandro Birindelli, allenatore della Pianese, nel presentare la trasferta umbra. “Quando le cose non funzionano vanno analizzate, ed è quello che abbiamo fatto dopo la partita con il Campobasso – ha spiegato il tecnico –. L’impressione che avevo avuto dal campo era peggiore rispetto a quella che ho avuto rivedendo la gara. Come spesso accade nel calcio, sono gli episodi a decidere i match. Contro il Campobasso, dal punto di vista tattico, la prestazione è stata buona: nel primo tempo abbiamo contenuto bene e anche loro avevano timore di scoprirsi per non concederci ripartenze. Abbiamo però sbagliato qualcosa di troppo nella finalizzazione e nella scelta dell’ultimo passaggio, mentre loro sono stati più bravi a concretizzare le occasioni, segnando su due situazioni in cui potevamo fare meglio nelle letture. È lì che dobbiamo crescere”.

“Gli ingredienti per la prossima partita restano gli stessi: equilibrio, attenzione e capacità di gestire i momenti – ha proseguito Birindelli –. Non dobbiamo farci ingannare dai risultati dell’avversario: è una squadra che lotta per un posto nei playoff. Ha grande esperienza ed è solida, concreta, con qualità e carattere. Ci aspetta un campo difficile e un ambiente complicato, quindi sarà una partita tosta. Alla squadra ho detto che molti vorrebbero essere al loro posto, a giocarsi partite che contano davvero e che possono incidere sul percorso di una squadra e dei singoli. Bisogna affrontarle con lucidità, senza frenesia e senza stress mentale. Dobbiamo scendere in campo liberi e sereni, come abbiamo fatto finora”, ha concluso il tecnico bianconero.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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