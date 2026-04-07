Settore giovanile: La Primavera sconfitta in casa

Nell’ultimo weekend prima della sosta pasquale è stata la Primavera l’unica formazione del settore giovanile amaranto a scendere in campo. Al centro sportivo “Le Caselle” è arrivata la Vis Pesaro, capace di imporsi 1-0 al termine di una gara equilibrata, segnata però dalle assenze e dagli episodi che hanno finito per indirizzare il pomeriggio. L’Arezzo si è presentato con una formazione in parte rimaneggiata e, soprattutto, priva del suo cannoniere Sussi, costretto al forfait per un risentimento muscolare. La partita ha perso un altro protagonista all’intervallo, quando anche Concetti ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema fisico, complicando ulteriormente le rotazioni amaranto. Nonostante le difficoltà, la squadra ha provato a restare in partita con ordine e generosità, pur senza riuscire a costruire molte occasioni nitide. L’unico vero squillo è arrivato negli ultimi minuti del match, quando Da Rugna, liberato in posizione favorevole, ha calciato sul palo a portiere battuto: l’episodio che avrebbe potuto cambiare la storia della gara. Il finale, invece, ha premiato gli ospiti. Un tocco di mano di Falchi in area ha portato al rigore per la Vis Pesaro, trasformato dal capitano Martinelli. Prima della battuta dagli undici metri, l’arbitro – apparso spesso in difficoltà nella gestione dei duelli – ha anche espulso Monteiro per una presunta reazione dopo un fallo subito, lasciando l’Arezzo in dieci nel momento più delicato. Gli amaranto hanno provato comunque a riorganizzarsi, ma gli ultimi minuti sono scivolati via senza che si presentasse l’occasione per rimettere in equilibrio il risultato. Una sconfitta amara, maturata tra assenze pesanti, episodi sfavorevoli e un pizzico di sfortuna, ma che non cancella il percorso di crescita della squadra.

Di seguito il tabellino dell’incontro:

AREZZO-VIS PESARO 0-1

Arezzo: Rossi; Falchi, Lobasso, Lucchini (17’st Errunghi), Oscurato, Monteiro, Camerini (17’st Da Rugna), Ferrara, Concetti (1’st Paglicci) , Minocci, Tramonti (28’st Lanini). A disposizione: Gentile, Lysytskyi, Masini, Farsetti, Chiodini, Cavalletti, Lebrino, Nugnes, Fiacchini, Verdone. All. Bricca.

Vis Pesaro: Nugnes; Cometa (8’st Borro), Cataudella, Marucci (8’st Tosi), Martinelli, D’Astolfo (28’st Massi), Papadimitrianu, Panzieri, Magi (8’st Borselli), Panaccione, Genovese. A disposizione: Ferri, Tasini, Canneroli, Visconti, Chudy. All. Mariani.

RETE: 40’st rig.Martinelli (VP)

Note: Ammoniti Lucchini (A), Monteiro (A), Paglicci (A), Marucci (VP). Espulso Monteiro (A)