Pasquetta di lavoro, la Pianese pensa già al Gubbio

Il programma delle zebrette in vista della partita contro la formazione eugubina

Sono riprese ieri mattina le sedute della Pianese. È stata quindi una Pasquetta di lavoro per la formazione di mister Alessandro Birindelli, che dopo essersi goduta una Pasqua di riposo si è ritrovata a Piancastagnaio per un allenamento mirato al recupero delle fatiche dovute alla sfida casalinga contro il Campobasso. Nel mirino dei bianconeri c’è la trasferta di Gubbio, in programma sabato 11 aprile 2026 (stadio “Pietro Barbetti”, ore 14:30) e valevole per la trentaseiesima giornata di Serie C Sky Wifi, terzultimo impegno di campionato.

Le zebrette proseguiranno con le sedute a partire da oggi pomeriggio, e si raduneranno agli ordini di mister Birindelli e del suo staff anche domani, giovedì e venerdì, sempre per allenamenti pomeridiani. Proprio venerdì, giorno di vigilia della partita, il gruppo bianconero partirà alla volta dell’Umbria.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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