La S.S. Arezzo comunica la definizione dell’organigramma del Settore Giovanile per la stagione sportiva 2026/27, area strategica nella crescita del club e nella valorizzazione dei talenti del territorio. Leonardo Franci, è il nuovo Direttore Generale, sarà la figura di riferimento per il coordinamento delle attività societarie e per lo sviluppo delle linee strategiche del progetto giovanile. La responsabilità tecnica e organizzativa del vivaio è affidata a Fabio Foglia, nominato Responsabile del Settore Giovanile, con il compito di supervisionare tutte le categorie agonistiche, garantire continuità metodologica e coordinare il lavoro degli staff. A supporto dell’area organizzativa, Rebecca Animobono ricoprirà il ruolo di Segretaria del Settore Giovanile, gestendo gli aspetti amministrativi, le comunicazioni operative e il raccordo quotidiano tra società, famiglie e staff tecnici. La Scuola Calcio amaranto sarà diretta da Lorenzo Burzigotti, che ricoprirà il ruolo di Responsabile della Scuola Calcio, con l’obiettivo di consolidare un percorso formativo di qualità, orientato ai valori educativi e alla crescita tecnica dei più piccoli. La S.S. Arezzo augura buon lavoro a tutto lo staff.