Apertura vendita tagliandi per Napoli–Arezzo

La S.S. Arezzo informa i tifosi che a partire dalle ore 15 di oggi saranno disponibili i biglietti per assistere all’incontro amichevole Napoli–Arezzo, in programma mercoledì 22 luglio alle ore 18 a Dimaro.
I sostenitori amaranto potranno accedere nel Settore Ospiti – Curva Carciato.
Il costo del biglietto è fissato in 24 euro.
Modalità di acquisto
I tagliandi saranno acquistabili esclusivamente presso i punti vendita abilitati TicketOne.
Punti vendita autorizzati
Tabaccheria Edicola Andrea Veri
Località Bagnoro, 1/C – Arezzo
Tabacchi Francini
Località Ponte a Chiani, 3-5 – Arezzo
Dischi Vieri – Box Office Toscana
Corso Italia, 89 – Arezzo