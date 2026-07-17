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Apertura vendita tagliandi per Napoli–Arezzo

La S.S. Arezzo informa i tifosi che a partire dalle ore 15 di oggi saranno disponibili i biglietti per assistere all’incontro amichevole Napoli–Arezzo, in programma mercoledì 22 luglio alle ore 18 a Dimaro.

I sostenitori amaranto potranno accedere nel Settore Ospiti – Curva Carciato.
Il costo del biglietto è fissato in 24 euro.

Modalità di acquisto
I tagliandi saranno acquistabili esclusivamente presso i punti vendita abilitati TicketOne.

Punti vendita autorizzati

Tabaccheria Edicola Andrea Veri
Località Bagnoro, 1/C – Arezzo

Tabacchi Francini
Località Ponte a Chiani, 3-5 – Arezzo

Dischi Vieri – Box Office Toscana
Corso Italia, 89 – Arezzo