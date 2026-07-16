Report allenamento – giovedì 16 luglio

RIGUTINO – Seduta doppia per l’Arezzo al centro sportivo Giusy Conti, dove la squadra ha proseguito la preparazione con un lavoro equilibrato tra intensità, tecnica e organizzazione tattica. Dopo una prima fase di attivazione fisica e esercizi di rapidità, il gruppo ha svolto un blocco di lavoro tattico dedicato ai principi collettivi e alle uscite di reparto. Nel pomeriggio gli amaranto sono tornati in campo per una partitella a ranghi misti, utile a mettere in pratica quanto provato nella seduta mattutina e a consolidare ritmo e intensità. Domani, venerdì 17 luglio, è prevista una seduta pomeridiana, sempre al centro sportivo Giusy Conti.