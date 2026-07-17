Il cordoglio del Cgc Viareggio a Silvio Baldini per la scomparsa della figlia Valentina

Il presidente del Cgc Viareggio, Alessandro Palagi, a nome del consiglio direttivo e di tutti i soci e tesserati della società, desidera esprimere le più sentite condoglianze all’allenatore della Nazionale Under 21, Silvio Baldini, per la prematura scomparsa della figlia Valentina. “Un abbraccio da tutti noi” ha detto il presidente Palagi che nella primavera scorsa aveva consegnato a Baldini – in occasione della serata di gala del torneo di Viareggio – il premio dedicato alla memoria di Gaetano Scirea

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