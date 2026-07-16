Val Seriana 2026 | Tutte le info utili sull’Arezzo

Mancano ormai pochi giorni all’inizio del ritiro precampionato dell’Arezzo in Val Seriana, appuntamento che segnerà l’avvio ufficiale della stagione 2026/27. Gli amaranto saranno impegnati dal 18 al 30 luglio tra sedute di allenamento e partite amichevoli, con base operativa al campo sportivo “Marinoni” di Rovetta, in viale Papa Giovanni XXIII.
Programma degli allenamenti
Il calendario prevede due sedute quotidiane, con eventuali variazioni che verranno comunicate giornalmente sul sito ufficiale. La squadra scenderà in campo per il primo allenamento sabato 18 luglio alle ore 18, dando ufficialmente il via al lavoro estivo.
Le amichevoli
Nel corso del ritiro, l’Arezzo disputerà due test precampionato:
Arezzo – Folgore Caratese
Sabato 25 luglio, ore 17:30
Arezzo – Albinoleffe
Mercoledì 29 luglio, ore 17:30
Entrambe le gare si svolgeranno al campo sportivo comunale “Città di Clusone”, in via Don Pepo Vavassori. La società amaranto ringrazia sin d’ora ASD Città di Clusone e Union Alta Valle Seriana ASD per la disponibilità e la collaborazione nella gestione degli impianti.
Ospitalità
Per tutta la durata del ritiro, squadra, staff tecnico e dirigenza saranno ospiti dell’Hotel Libia di Fino del Monte, struttura che accoglierà il gruppo amaranto durante il soggiorno in Val Seriana.
Vi aspettiamo in Val Seriana per vivere insieme il ritiro estivo dell’Arezzo!