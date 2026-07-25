Arezzo e folgore caratese chiudono in parità: 1-1 al comunale

AREZZO-FOLGORE CARATESE 1-1

Arezzo (4-3-3): Seculin (14’st Serban); M.Martinez (14’st Renzi), De Col (14’st Gilli), Illanes (14’st Casarosa), Coccia (14’st Righetti); Eklu (14’st Sala), Manes (14’st Viviani), Chierico (14’st Ionita); Cortesi (14’st Arena), Cianci (14’st Cerri), Djamanca (14’st Tavernelli). A disposizione: Trombini, Cipriani, Sussi, Capello, Ravasio. All.Bucchi.

F.Caratese (3-5-2): Castelnuovo (1’st Salvalaggio); Samotti, Marchetti (26’st Manzo), Duca (14’st Martellotta); Bellia, Mazzaglia (1’st D’Amico), Cester, Campani (35’st Eco), Ambrosini (26’st Benvenuto); Ciravegna (35’st Guidi), Mezsargs (14’st Di Dio). A disposizione: Minerva, Gatti. All. Belmonte

RETI: 10’st Ciravegna (FC), 13’st Djamanca (A),

Arbitro: Belingheri. Assistenti Orsogna e Fusco.

Note: Spettatori circa 400, con buona rappresentanza aretina.

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CLUSONE – L’amichevole tra Arezzo e Folgore Caratese si chiude con un pareggio per 1-1, al termine di una gara utile per mettere minuti nelle gambe e testare soluzioni in vista dei prossimi impegni. gli amaranto hanno costruito diverse occasioni, reagendo con carattere allo svantaggio iniziale e trovando subito il gol del pari con Djamanca, in una partita che ha offerto indicazioni interessanti sul piano dell’intensità e dell’organizzazione. L’Arezzo parte con buon piglio nell’amichevole contro la Folgore Caratese, gestendo il possesso e cercando subito profondità. Dopo appena sei minuti arriva la prima occasione nitida: punizione dal limite, Cianci calcia forte e basso, la palla passa sotto la barriera ma il portiere Castelnuovo si distende e respinge con tempismo. Un minuto più tardi è Illanes a rendersi pericoloso. Il difensore svetta su un cross calibrato e indirizza la sfera sotto la traversa, ma ancora Castelnuovo ci mette la mano e devia in corner. L’Arezzo continua a mantenere il controllo del gioco, con pressing alto e buona circolazione: le sensazioni migliori arrivano proprio da questa fase di dominio amaranto. Al 18’ Varela prova a sorprendere il portiere con un destro secco dal limite, ma Castelnuovo è di nuovo reattivo e respinge anche questa conclusione. La Folgore Caratese si affaccia in avanti al 21’, cogliendo l’Arezzo un po’ scoperto: Seculin è battuto, ma Illanes legge l’azione con grande lucidità e salva sulla linea un tiro potente diretto in porta. Intervento decisivo, che tiene il risultato sullo 0-0. Nel finale di tempo, al 39’, gli amaranto sfiorano ancora il vantaggio: Mawuli si avventa su un pallone vagante e calcia di sinistro da distanza ravvicinata, ma Castelnuovo si conferma protagonista del primo tempo respingendo anche questa opportunità. La ripresa si apre con un episodio che complica subito la serata dell’Arezzo. Al 55’ Manes esce al limite dell’area per anticipare l’avversario, ma l’intervento non è pulito: la palla arriva a Cilivegna che controlla in area e batte Seculin con freddezza. La risposta dell’Arezzo, però, è immediata. Due minuti più tardi Mawuli inventa una combinazione rapida che libera Djamanca in area: l’esterno controlla, entra deciso e con un tocco preciso supera l’estremo difensore per l’1-1. Una reazione di carattere che rimette subito in equilibrio l’amichevole. Al 60’ arriva la consueta girandola di cambi che spezza un po’ il ritmo della gara, ma l’Arezzo continua a spingere e a costruire. Al 76’ Ionita si ritrova una buona occasione dal limite: destro potente e angolato, ma Salvalaggio vola e devia con un intervento di grande qualità, confermandosi tra i migliori dei suoi insieme al suo compagno di reparto Castelnuovo. Il finale scorre senza ulteriori sussulti, con l’Arezzo che prova a trovare il varco giusto e la Folgore Caratese che si difende con ordine. Domani, domenica 26, la squadra si allena al mattino. Alle 20, amichevole a Zingonia a porte chiuse con l’Atalanta.