Federica Brignone illumina d’Oro il ritiro Nerazzurro

Visita d’eccezione nella sede del ritiro nerazzurro.

Questo pomeriggio tutta la delegazione del Pisa Sporting Club, ospite del Relais Mont Blanc Hotel & Spa di La Salle ha incontrato la Campionessa Olimpica Federica Brignone, personaggio simbolo dello sport valdostano e icona dello sci Mondiale.

Accompagnata da Marco Albarello (Consulente per grandi eventi sportivi della Regione Valle d’Aosta), la trionfatrice delle Olimpiadi di Milano-Cortina ha conosciuto la Dirigenza e il Gruppo Squadra del Pisa Sporting Club regalando a tutti un momento davvero emozionante; perché le imprese di Federica Brignone rappresentano una vera e propria fonte d’ispirazione per qualsiasi sportivo e non solo.

Grazie Federica!

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