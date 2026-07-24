Morgex 2026, arriva il gran finale

E’ il weekend più atteso e ricco di avvenimenti dell’estate nerazzurra in Valle d’Aosta.
Due amichevoli, il tradizionale evento serale dedicato ai tifosi nerazzurri con la presenza di tutta la squadra, la musica e il divertimento della FanZone Nerazzurra e i prodotti del Club (tra cui ovviamente la nuovissima Prima maglia ufficiale) disponibili nel Pop-Up Store. Un weekend tutto da vivere, insomma, per chi raggiungerà il Pisa Sporting Club a Morgex.
Si inizia stasera alle ore 21.30 in Piazza Jardin de L’Ange a Courmayer. Il gruppo nerazzurro al completo, squadra + staff, salirà sul palco per raccogliere l’applauso dei tifosi nerazzurri presenti in Valle d’Aosta e per salutare le autorità locali durante una serata evento che sarà condotta da Carlo Nicoletti.
Domani, sabato 25 luglio, la squadra non effettuerà allenamenti al mattino. Appuntamento quindi al Centro Sportivo Valdigne Mont Blanc per il secondo Test stagionale: avversario di turno, alle ore 18.00, la Juventus NG
Domenica 26 luglio, infine, allenamento di rifinitura al mattino (ore 10.00). E poi alle ore 18.00 l’ultimo appuntamento agonistico della fase di preparazione precampionato con la Pro Vercelli.
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