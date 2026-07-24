Val Seriana 2026 settimo giorno di lavoro

ROVETTA – Mattinata di lavoro per l’Arezzo, che ha aperto la giornata con una seduta a forte impronta tecnico‑tattica. Il gruppo ha iniziato con una fase dedicata alla parte tattica, proseguendo poi con un circuito di forza mirato e una serie di

esercizi di sprint utili a mantenere brillantezza e reattività. Nel pomeriggio, la squadra è tornata in campo per una seduta più orientata alla gestione del ritmo e delle situazioni di gioco. Dopo una fase di attivazione tecnica, il gruppo ha sostenuto

partite a tema, con focus su intensità e transizioni, chiudendo il lavoro con un blocco di lavoro metabolico. Domani,

sabato 25 luglio, l’Arezzo svolgerà una seduta mattutina al centro sportivo, mentre nel pomeriggio scenderà in campo alle

17:30, al Campo sportivo Comunale di Clusone, per affrontare la Folgore Caratese in un nuovo test estivo. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Amaranto Channel e su SoloCalcio, il canale secondario di Sportitalia.