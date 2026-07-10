Damiani ceduto in prestito al Grosseto

La S.S. Arezzo comunica di aver rinnovato il contratto del centrocampista Mattia Damiani, classe 2003, che ha sottoscritto un nuovo accordo con il Club valido fino al 30 giugno 2029. Contestualmente, la società amaranto informa di aver raggiunto l’intesa con l’U.S. Grosseto 1912 per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore, che proseguirà il proprio percorso di crescita nella stagione sportiva 2026/27 con la formazione biancorossa.
A Mattia vanno i migliori auguri da parte di tutto il Club per questa nuova esperienza professionale.