Le date e gli orari delle amichevoli degli amaranto

AREZZO – Gli amaranto apriranno la stagione 2026/27 con le seguenti amichevoli, che saranno disputate durante il ritiro di Rigutino e di Clusone, dove l’Arezzo svolgerà la preparazione estiva dal 18 al 30 luglio.
SABATO 11 LUGLIO | ORE 18 – Centro Sportivo ‘Giusy Conti’ di Rigutino (AR)
Arezzo-Rappr.Locale
GIOVEDI’ 16 LUGLIO | ORE 18 – Centro Sportivo ‘Giusy Conti’ di Rigutino (AR)
Arezzo A-Arezzo B
MERCOLEDI’ 22 LUGLIO | ORE 18 – Campo sportivo ‘Carciato’ di Dimaro (TN)
Napoli-Arezzo
SABATO 25 LUGLIO | ORE 17:30 – Campo sportivo Comunale di Clusone (BG)
Arezzo-Folgore Caratese
MERCOLEDI’ 29 LUGLIO | ORE 17:30 – Campo sportivo Comunale di Clusone (BG)
Arezzo-Albinoleffe
GIOVEDI’ 30 LUGLIO | ORE 17 – Campo sportivo Comunale Pineta di Pinzolo (TN)
Parma-Arezzo
INFO UTILI
Gli orari delle gare potrebbero subire leggere variazioni, che saranno eventualmente comunicate nel più breve tempo possibile. Così come possibili integrazioni di partite.