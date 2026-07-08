Report allenamento – mercoledì 8 luglio

RIGUTINO – L’Arezzo ha proseguito oggi il percorso di preparazione con una doppia seduta di lavoro al centro sportivo di Rigutino, in una giornata dedicata alla costruzione dei primi carichi e all’affinamento delle basi tecnico‑tattiche. La mattinata si è aperta con una fase di attivazione, seguita da un circuito di forza generale in palestra, utile per consolidare struttura e resistenza nei reparti. La seduta è poi proseguita con una fase tattica, incentrata sulle prime indicazioni di reparto e sulle connessioni collettive che accompagneranno il gruppo nelle prossime settimane. Nel pomeriggio la squadra è tornata in campo per una nuova sessione che ha previsto attivazione, una parte dedicata alla tattica, lavori di possesso palla e, in chiusura, una partitella a tema. La seduta si è conclusa con un blocco di lavoro metabolico, pensato per consolidare intensità e continuità. Il gruppo proseguirà domani con il programma settimanale.