Report allenamento -giovedì 9 luglio

RIGUTINO – L’Arezzo ha proseguito oggi il programma di preparazione con una doppia seduta al centro sportivo di Rigutino, alternando lavoro fisico, forza e primi riferimenti tattici in vista dell’amichevole del fine settimana. La squadra ha aperto la giornata con una fase di attivazione, seguita da un circuito di forza generale in palestra, utile a consolidare struttura e resistenza nei reparti. La sessione è poi proseguita con una fase tattica dedicata alle prime connessioni collettive e ai principi di gioco che accompagneranno il gruppo nelle prossime settimane. Nel pomeriggio gli amaranto sono tornati in campo per una seduta più orientata alla palla, con una serie di esercitazioni tecniche, partite a tema e un blocco conclusivo di lavoro metabolico pensato per incrementare intensità e continuità. Domani, venerdì 10 luglio, è in programma una doppia sessione.