L’estremo difensore nato nel 2004 arriva tra le zebrette in prestito dal Modena

La U.S. Pianese comunica di aver raggiunto un accordo con il Modena F.C. per l’acquisizione a titolo temporaneo del portiere Michele Pezzolato. Classe 2004, Pezzolato è cresciuto nel settore giovanile della Spal, con cui nella stagione 2017/18 ha conquistato lo Scudetto Under 18. L’esordio tra i grandi arriva nell’annata 2022/23 con lo United Riccione, nel girone D di Serie D, dove colleziona 39 presenze tra campionato e coppa mantenendo la porta inviolata in 11 occasioni. Nella stagione successiva resta nel girone D trasferendosi al Forlì, con cui disputa 33 partite e mette a referto 13 clean sheet. Nel 2024 approda tra i professionisti con il trasferimento al Modena, che lo gira prima in prestito al Carpi, nel girone B di Serie C, e successivamente all’Union Clodiense, nel girone A della stessa categoria. Nell’ultima stagione il club emiliano decide di aggregarlo alla prima squadra in Serie B, inizialmente come vice di Leandro Chichizola. A fine campionato Pezzolato totalizza comunque sei presenze con la maglia gialloblù, compresa quella nel turno preliminare dei playoff validi per la promozione in Serie A.

“Sono felicissimo di iniziare questa nuova esperienza – sono state le prime parole del nuovo portiere bianconero –. Voglio ringraziare la società, a partire dal presidente, per la fiducia che mi è stata accordata. Le prime sensazioni sono molto positive: ho già parlato con il mister e con il direttore sportivo e mi hanno trasmesso grande entusiasmo. Posso promettere che darò sempre il massimo per questa società e per il raggiungimento dei nostri obiettivi”.

La Pianese dà il benvenuto a Michele Pezzolato e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Pianese, per la porta ecco Michele Pezzolato proviene da U.S. Pianese.