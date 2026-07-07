Report allenamento – martedì 7 luglio

RIGUTINO – L’Arezzo ha proseguito oggi il percorso di preparazione con una doppia seduta di lavoro, in una giornata dedicata alla valutazione dei parametri fisici e alla ripresa delle prime dinamiche tecnico‑tattiche. La mattinata si è aperta sulla pista di atletica del “Tenti” con il test di Gacon, prova incrementale utile a misurare la velocità aerobica massimale e a definire le basi del lavoro individuale per le prossime settimane. Un passaggio fondamentale per calibrare i carichi e impostare con precisione la programmazione atletica del gruppo. Nel pomeriggio la squadra è tornata in campo per una seduta strutturata che ha previsto attivazione fisica, una serie di esercitazioni tecniche, lavori di possesso palla e, in chiusura, una partitella a tema utile a ritrovare ritmo, intensità e prime connessioni di reparto. Il gruppo proseguirà domani, mercoledì 8 luglio, con il programma settimanale di preparazione.