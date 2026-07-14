Report allenamento – martedì 14 luglio

RIGUTINO – L’Arezzo ha proseguito oggi la preparazione al centro sportivo Giusy Conti con una doppia seduta articolata tra lavoro atletico, tecnico e tattico. La squadra ha aperto la giornata con l’attivazione, seguita da un circuito di forza, una fase tattica dedicata ai primi principi collettivi e una serie di esercitazioni di sprint. Nel pomeriggio gli amaranto sono tornati in campo per un’esercitazione tecnica, una nuova fase tattica, una partita a tema e un blocco conclusivo di lavoro metabolico. Domani, mercoledì 15, è in programma una doppia seduta, sempre a Rigutino.