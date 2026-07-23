Val Seriana 2026 Sesto giorno di lavoro a Rovetta

ROVETTA – All’indomani della partita con il Napoli, l’Arezzo ha osservato una mattinata di riposo, utile a recuperare energie dopo l’impegno sostenuto ieri. Il gruppo si è ritrovato al pomeriggio all’Arezzo Training Center di Rigutino per una seduta strutturata e a intensità progressiva. La sessione ha previsto una fase di messa in azione, seguita da esercizi di mobilità articolare e coordinazione. A chiudere il programma, un blocco di lavoro metabolico finalizzato a mantenere ritmo, intensità e continuità dopo il match. La squadra tornerà in campo domani, venerdì 24 luglio, per una doppia seduta sempre al centro sportivo, proseguendo la preparazione settimanale.