Pianese-Empoli Primavera, info biglietti e accrediti

Le info sul secondo test precampionato della Pianese
L’Us Pianese informa che i biglietti per la sfida Pianese-Empoli Primavera, amichevole in programma sabato 25 luglio 2026 alle ore 17:00 allo stadio “Bruno Bonelli” di Montepulciano, saranno acquistabili al prezzo unico di 5 € direttamente presso la biglietteria dello stadio, il giorno della gara.
La società precisa inoltre che gli abbonamenti stagionali già sottoscritti non danno diritto all’accesso a questa amichevole, né alle successive.
ACCREDITI STAMPA:
Le richieste di accredito da parte di giornalisti, fotografi e operatori dovranno pervenire all’indirizzo mail tvstampa@uspianese.it almeno 24 ore prima della partita.
Sono richiesti:
1. Nome e cognome del giornalista, fotografo o operatore accreditato;
2. Fotocopia del tesserino di iscrizione all’albo dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti (o fotocopia del documento d’identità dell’operatore da accreditare);
3. Carta intestata dell’organo di informazione per cui l’accreditato svolge la propria attività, a firma della Segreteria di Redazione o del Direttore.
(Ufficio Stampa US Pianese)
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