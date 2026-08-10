Report allenamento – Lunedì 10 agosto

RIGUTINO – All’indomani della vittoria in Coppa Italia contro il Brescia, l’Arezzo si è ritrovato questa mattina al centro sportivo di Rigutino per inaugurare la nuova settimana di lavoro. La seduta è stata modulata in base ai carichi sostenuti ieri al “Città di Arezzo”. Per i calciatori impiegati nella gara è stato predisposto un lavoro defaticante, utile a favorire il recupero e a smaltire le fatiche del match. Il resto del gruppo ha svolto un programma più intenso, articolato in un circuito di forza, una fase di attivazione tecnica e una serie di partite a pressione, pensate per mantenere ritmo e competitività. La squadra tornerà ad allenarsi domani, martedì 11, con una seduta fissata nel tardo pomeriggio ancora a Rigutino, per proseguire la preparazione in vista della trasferta di Cagliari.